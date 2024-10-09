"بعد تصدره ترتيب الهدافين".. فرانكفورت يعلن ترشح مرموش لهذه الجائزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت ترشح النجم المصري عمر مرموش، لاعب الفريق، للحصول على جائزة لاعب الشهر بالفريق.

وشارك عمر مرموش مع الفريق الألماني هذا الموسم في 9 مباريات، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6، ويتصدر ترتيب الهدفين.

وكتب نادي فرانكفورت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مرموش مرشح للفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الفريق".

ويتنافس عمر مرموش على تلك الجائزة مع زميليه هوجو إيكيتيكي وكاوا سانتوس.

وشارك مرموش في 4 مباريات مع فرانكفورت في مختلف المسابقات على مدار الشهر الماضي، سجل خلالها 5 أهداف.

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