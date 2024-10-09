"هذا ما حدث مع أمير توفيق".. عدلي القيعي يفجر مفاجأة بشأن استقالته من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن استقالته من منصبه والرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

قال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "تقدمت باستقالتي من رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم إلى الكابتن محمود الخطيب منذ فترة ولكنه قام بتأجيل الأمر".

أكمل: "تركت للكابتن الخطيب حرية اختيار التوقيت المناسب لإعلان استقالتي وسيتم عرض الاستقالة على الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 14 أكتوبر".

وأوضح: "من الذي يعرف الذي دار بيني وبين محمود الخطيب إلا لو كان شخص داخل النادي سمع شيء ما عن هذا الأمر، ويحاول يستعمل المعلومة الذي عرفها الآن".

وأضاف: "الهدف من نشر خبر استقالتي هو أن يقول نفس الشخص عندما يصدر خبر استقالتي بعد الجمعية العمومية شوفت قولتلكوا هيمشوه، وهو شخص ليس على قدر المسؤولية ولن أقول اسمه".

وأتم تصريحاته: "ما حدث مع أمير توفيق هو ترقية وليس استبعادا، وأحمد قندوسي تم استغلاله، ويجب أن يصل عرض مميز للسماح ببيعه بعد أن تم عرضه للبيع، وأنا أرى أنه لاعب مميز".

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