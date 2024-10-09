شكرا لقرائتكم خبر عن قمة جديدة بين الأهلى والزمالك غدا فى كأس الاتحاد للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق ناشئين الزمالك مواليد 2005 مع نظيره الأهلى غدا الخميس، على ملعب ميت عقبة في إطار مباريات الأسبوع الثانى من بطولة كأس الاتحاد للشباب مواليد 2005.

ويقع الزمالك والأهلى ضمن فرق المجموعة الثانية فى كأس الاتحاد التي تضم فرق سموحة، الأهلى ، الزمالك، والقناة، كما يلتقى غدا فريقا سموحة والقناة في إطار مباريات نفس الأسبوع على ملعب فرعى القناة الجديد.

وتضم بطولة كأس الاتحاد 5 مجموعات كالتالي:-

المجموعة الأولى تضم فرق بيراميدز، الإسماعيلي، سيراميكا، طلائع الجيش.

والمجموعة الثانية تضم فرق الأهلي، القناة ، الزمالك ، سموحة.

والمجموعة الثالثة تضم فرق إنبي، الاتحاد، الجونة، النجوم.

والمجموعة الرابعة تضم فرق فاركو، بروكسي، حرس الحدود، المقاولون.

والمجموعة الخامسة تضم فرق زد، غزل المحلة، بتروجت، مودرن سبورت.

يذكر أن مباراة الزمالك السابقة أمام سموحة انتهت بفوز الفريق السكندرى فى مباراة ماراثونية ، انتهت 37/38 بركلات الترجيح .

وتوج فريق الزمالك مواليد 2005 ببطولة كأس الاتحاد للشباب، فى النسخة الماضية بعد الفوز على فريق القناة بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.