شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لاشين ينضم لبعثة يد الأهلي في المغرب بعد أداء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

وصل محمد لاشين ظهير أيمن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى مدينة العيون المغربية لينضم إلى معسكر بطل إفريقيا استعدادًا للمشاركة في اللقاء الإفتتاحي امام سان ميكال الإثيوبي يوم الجمعة المقبل.

وكان سيتفن مادسن المدير الفني لفريق يد الأهلي قد أذن للاعب بالراحة من التدريب البدني بالجيم على أن يشارك في التدريب الجماعي مساءً مع الفريق.

وتخلف محمد لاشين عن السفر مع فريقه إلى المغرب استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري بسبب تأدية الإمتحانات.

ووصلت ، بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، إلى المغرب، استعدادًا لخوض منافسات البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

‎وتضم قائمة سيدات اليد كلًّا من:

نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.