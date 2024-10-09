لاعب إنجلترا يشيد بمدرب المنتخب المؤقت

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ليفي كولويل، مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن لي كارسلي، المدير الفني المؤقت للمنتخب، قائلًا:" أنه يمتلك أفضل اللاعبين في العالم".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن مدافع تشيلسي، الذي يتوقع أن يشارك في مركز الظهير الأيسر في مباراتي دوري أمم أوروبا المقبلتين أمام اليونان وفنلندا، أعيد لم شمله بكارسلي، الذي تم تصعديه من تدريب منتخب تحت 21 عاما لتدريب المنتخب الأول عقب رحيل جاريث ساوثجيت.

وفاز الثنائي سويا ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما العام الماضي، وأثنى كولويل على "المدرب الرائع".

وبدأ كارسلي في تثبيت نفسه وقال للاعبيه إن بإمكانهم تجاوز الصعوبات وإنهاء فترة عدم التتويج بالألقاب الكبرى.

وأوضح كولويل: "في الحقيقة أنا أعرفه منذ فترة طويلة. لقد منحني مشاركتي الأولى مع منتخب تحت 21 عاما، وجعلني ألعب هنا".

وأوضح: "لدي علاقة جيدة معه، هناك ثقة كبيرة في علاقتنا".

وأضاف: "أنه شخص رائع، مدرب رائع، ولا يوجد لدي كلمات سيئة أقولها عنه، لأنه فاز معي ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا، واختارني في معسكرين، إنه شخص رائع، ومدرب رائع".

وأردف: "أعتقد أن جميع اللاعبين يحبونه حقا. أنا أحبه، ولا يمكنني التحدث سوى عن نفسي. أثق به وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأردف: "إنه شخص هادئ. أعتقد أنه يفيد الفريق بهذا".

وأكد: "هو شخص رائع ومدرب لديه فكر رائع. يعرف كيف يريد أن يلعب، وكيف تلائم طريقته اللاعبين الذين نمتلكهم".

وأكمل: "لديه القليل من الغرور بشأن الفريق ونفسه، من حيث أن لدينا أفضل اللاعبين في العالم، وكلنا نعتقد ذلك".

وأكد: "يمكننا اتخاذ الخطوة التالية للفوز ببطولة كبرى".