سيف زاهر يكشف عن استفسار لجنة المنشطات عن لاعب في نادٍ كبير

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل استفسار لجنة المنشطات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن تحليل أحد اللاعبين في نادٍ كبير بالدوري الممتاز ، بعد ظهور مادة معينة في تحليله.



تفاصيل الاستفسار وتحليل اللاعب

قال زاهر خلال حديثه في برنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: "أريد أن أوضح الأمر مبكراً.

وتابع أنه لجنة المنشطات استفسرت عن لاعب تحليله أظهر مادة معينة، وهو يلعب في نادٍ كبير.

وواصل: اللاعب يتلقى أدوية تحت إشراف طبي، ويملك الشهادات التي تؤكد ذلك، ولا توجد أي إدانة ضده، لذا نرغب في إنهاء هذا الأمر مبكراً قبل التحدث فيه بشكل موسع."



كشف المنشطات في بطولة السوبر الأفريقي

جدير بالذكر أن لجنة المنشطات كانت قد أجرت كشوفات على بعض لاعبي الأهلي والزمالك خلال بطولة السوبر الأفريقي التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية، والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

