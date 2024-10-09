شوبير: أزمة مرتقبة في الدوري الممتاز لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - توقع الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، حدوث أزمة محتملة في مسابقة الدوري الممتاز بعد الموسم المقبل، نتيجة إمكانية زيادة عدد الأندية.

نظام الدوري الجديد وتوزيع الفرق

وأوضح شوبير أن الدوري سيقام من دور واحد، ثم سيتم تقسيمه إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 9 أندية، حيث ستتنافس المجموعة الأولى على التتويج والثانية على الهبوط.

وأشار إلى أن أي فريقين سيلتقيان في الدور الأول سيخوضان المباراة على ملعب أحدهما، وفي حال وجودهما في نفس المجموعة، ستقام المباراة على ملعب الفريق الآخر.

وعبر شوبير عن قلقه من حدوث مشكلات كبيرة نتيجة لهذا النظام، مشيراً إلى اجتماع مقرر في ديسمبر لحسم شكل الدوري في الموسم المقبل 2025-2026.



الصعود والهبوط



وأكد شوبير أنه سيتم هبوط ناديين في نهاية الدوري، بينما سيتأهل 3 أندية من دوري المحترفين، مما سيؤدي إلى وجود 19 نادياً في الدوري الممتاز، وهو ما يعد أمراً غير منطقي.



وطرح تساؤلات حول كيفية استعادة الشكل الطبيعي للدوري إذا كان هناك هبوط لأربعة أندية وصعود لثلاثة، مشدداً على ضرورة وجود حلول عاجلة لتفادي مشكلات طويلة الأمد.