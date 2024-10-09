بإنضمام الثلاثي.. منتخب موريتانيا جاهز لمباراة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - اكتملت صفوف المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، بعودة الثلاثي أبو بكر كامارا والحسن أحويبيب ولامين با إلى معسكر الفريق في تونس.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة نظيره المصري في التصفيات، حيث أقام المنتخب الموريتاني تدريباته في مدينة طبرق التونسية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الموريتاني مع مصر يوم الجمعة 11 أكتوبر، على أن يتجدد اللقاء بينهما يوم 15 من الشهر نفسه.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الموريتاني في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عنه.

تتكون قائمة المنتخب الموريتاني من 26 لاعبًا، تشمل أسماء بارزة مثل امباكي انجياى، مامادو ديوب، والحسن أحويبيب، من بين آخرين.