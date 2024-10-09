كلاكيت خامس مرة.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الرياضة السعودية، استضافة منافسات كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة، وذلك بين الثاني والسادس من يناير 2025 في العاصمة الرياض، بمشاركة 4 أندية هي إنتر بطل الدوري، ووصيفه ميلان، يوفنتوس بطل الكأس وأتلانتا وصيفه.

وسبق للسعودية أن استضافت 4 نسخ للسوبر الإيطالي، الأولى في مدينة جدة عام 2018، وتوّج حينها السيدة العجوز باللقب بعد فوزه على ميلان 1-0.

ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019، حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب بعد فوزه على اليوفي 3-1، وفي 2022، اعتلى إنتر منصة التتويج بعد فوزه الكبير على جاره ميلان 3-0.

أما آخر النسخ والأولى بمشاركة 4 أندية، فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها إنتر من المحافظة على لقبه بعد أن كسب نابولي بنتيجة هدف دون رد.

ويسعى إنتر ميلان، في هذه النسخة المنتظرة، ملاحقة اليوفي، الذي يُعد الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإيطالي (9 مرات) يليه إنتر (8) وميلان (7) مرات.

يذكر ان الملاعب السعودية ستستضيف منافسات كأس آسيا 2027 في كرة القدم ودورة الألعاب الآسيوية 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، فيما تعد المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم 2034 في كرة القدم.