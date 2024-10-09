شكرا لقرائتكم خبر عن ودية حرس الحدود فرصة الأهلي لتجهيز الصفقات الجديدة قبل السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مباراة حرس الحدود الودية في تجهيز الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الميركاتو الصيفي الجاري، ولم تحصل على فرصة مع الفريق الأول في المباريات الماضية.

ويستغل كولر ودية حرس الحدود في تجهيز الثلاثي الجديد أشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعي، من أجل تهيئتهم بدنيا قبل خوض مباريات السوبر المصري، وكذلك انسجامهم مع اللاعبين القدامى.

كما يرغب كولر في استغلال ودية الحرس أيضا في رفع كفاءة يحيى عطية الله البدنية، بعدما أظهرت المباريات السابقة تراجع مستواه البدني بسبب غيابه عن المشاركة لفترة طويلة قبل الانضمام للأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة ‏كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

من المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في كأس السوبر المصري مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏