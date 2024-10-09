شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس إقامة معسكر خارجى وقطر الأقرب لإقامته والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، إقامة معسكر خارجى خلال الفترة القادمة، وإقامة مباراتين وديتين استعدادا لانطلاق بطولة الدورى في نهاية أكتوبر الحالي.

وتقترب دولة قطر من استضافة هذا المعسكر حال الاتفاق على إقامته، وسيكون في ملعب السد القطرى الذى استضاف مباراة الفريقين الودية قبل نهاية الموسم الماضى، وسيتم إقامة مباراتين وديتين سيكون السد القطرى طرف إحداها.

ويحاول مسئولو الإسماعيلى توفير المناخ المناسب لحمد إبراهيم وجهازه المعاون الذى تم الاستقرار على قيادته للفريق في الموسم المقبل بعد فترة من التخبط والمفاوضات مع بعض المدربين مثل حلمى طولان وشوقى غريب.

وقاد حمد إبراهيم نادي الإسماعيلي في الولاية الأولى خلال 6 مباريات في الدوري الممتاز، استطاع الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلي تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.

واستقر حمد إبراهيم على استمرار الجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال فى جهازه الفنى الجديد بالقلعة الصفراء استعداداً للموسم الجديد.

وكان جهاز إيهاب جلال يضم حمد إبراهيم مدرباً عاماً وأحمد حسام مدرب مساعد ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، وقرر حمد إبراهيم تواجد أحمد حسام فى منصب المدرب العام ومصطفى كمال فى منصب مدرب الحراس على أن يتم تعيين مدرب جديد فى منصب المدرب المساعد.