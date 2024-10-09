شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى المحترفين بعد الجولة الأولى.. فلسطيني يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى الفلسطيني محمد بلح مهاجم المقاولون العرب، صدارة ترتيب هدافى دورى المحترفين بعد نهاية الجولة الأولى، التي شهدت تسجيل 23 هدفا في جميع المباريات.

ترتيب هدافى دورى المحترفين

محمد بلح "هدفين"، و"هدف" لكل من مصطفى جمال، تشارلز باسي، ميشو عمارة، مودى شلاطة، مصطفى سلطان، رامز ميلاد، أحمد فايز، عمر إبراهيم، عبدالرحمن عبودة، يوسف فهيد، زرق عبدالحليم، عبدالرحمن عاطف، محمود منجاوى، محمد عصام، أكرم عبد ربه، محمد شاهين، عمار شرف، أحمد الشامى، أوجستن أوتو، مؤمن إبراهيم، محمد أسامة.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين 23 هدفا خلال 10 لقاءات شهدت صراعا قويا بين كافة الفرق المتنافسة من أجل تحقيق الفوز فى أولى مباريات المسابقة.

وحفلت مباراة القناة والمقاولون العرب بغزارة تهديفية حيث شهدت 7 أهداف، أربعة للمقاولون وثلاثة للقناة لتنتهى لصالح الذئاب 4 – 3، كما استطاع أبو قير للأسمدة الفوز بثلاثية نظيفة على المنصورة.

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز الترسانة على السويس بهدف مقابل للاشىء، ولافيينا على راية بهدفين نظيفين، وهى نفس نتيجة فوز سبورتنج على بترول أسيوط، كما فاز بلدية المحلة خارج ملعبه على الداخلية بهدف مقابل للاشىء، بينما تعادل وى مع بروكسى بهدف لمثله، كما فاز دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشىء، كما خسر السكة الحديد على ملعبه أمام أسوان بهدف مقابل للاشىء، وفاز ديروط على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.