شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من ضم لاعب أجنبى خامس قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو النادى الأهلى البحث عن لاعب أجنبى سوبر من أجل تدعيم الخط الأمامى للفريق الأحمر قبل غلق باب القيد المحلى يوم 25 أكتوبر الجارى، فى ظل وجود رغبة من الإدارة والجهاز الفنى فى ضم لاعب جديد.

وأظهرت مباراة السوبر الأفريقى والتى خسرها الأهلى معاناة الفريق من أزمة فى الخط الأمامى خاصة فى الأجنحة بعد تراجع مستوى حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

وتسابق إدارة الكرة بالأهلى الزمن لحسم التعاقد مع الأجنبى الخامس قبل غلق باب القيد، على أن يتحدد موقفه من اللحاق بمباريات السوبر المصري بالإمارات وفقا لموعد حسم الصفقة.

واتفق مسئولو النادى الأهلى على إعادة فتح ملف الصفقات والتعاقد مع لاعب أو اثنين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتبار أن الفريق يحتاج تدعيمات جديدة لاسيما خط الهجوم ومركز رأس الحربة.