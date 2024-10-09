شكرا لقرائتكم خبر عن حامد الجابرى ينضم لصفوف طلائع الجيش 3 مواسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

رحل حامد الجابرى لاعب وسط الاتحاد السكندرى عن صفوف الفريق إلى طلائع الجيش لمدة 3 مواسم مقبلة، فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع زعيم الثغر بالتراضى بين الطرفين.

وكان الجابرى يفاضل بين عدة عروض من أندية الدورى المصرى الممتاز فى الفترة الماضية، لاسيما أن اللاعب انضم إلى زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الجارية، قبل أن يطلب بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد رحيله في ظل عدم الحاجة إلى جهوده في الموسم الجديد.

وجاء رحيل حامد الجابري، عقب إعلان نادى الاتحاد إعارة اللاعب فى الموسم الحالى بناء على وجهة نظر بابا فاسيليو المدير الفني، الذي منح الضوء الأخضر للإدارة في تسويق اللاعب قبل فسخ عقده بالتراضي وينضم لصفوف طلائع الجيش فى صفقة انتقال حر.

بعيدا عما سبق أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو جاء بإجماع آراء لجنة الكرة، والصفقات جاءت بأمر المدرب ولا نتدخل فى اختياراته.

وقال محمد مصيلحى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع مسئولى المحلة والبنك الأهلى قبل التعاقد مع بابا فاسيلو، والكل شكر فى المدرب وإمكانياته وطريقة تدريبه، لذلك تم التعاقد معه باجتماع آراء لجنة الكرة".

وأضاف: "كل الصفقات التى تعاقدنا معها جاءت بناء على طلب بابا فاسيليو، واختار اللاعبين بحرية نظرا لتواجده من عامين فى الدورى المصرى، ووفرنا كل الصفقات المطلوبة".