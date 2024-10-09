شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة مع محمد حمدى فى الزمالك وعبد الشافى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادى، فى حضور أحمد مجدى المدرب المساعد.

وحرص المدير الفنى على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة بمهام مركزه، وطالبه بالتركيز فى الفترة الحالية، خاصة أنه سيكون له دور مع الفريق فى المباريات المقبلة فى ظل ارتباط الفريق بالمشاركة فى أكثر من بطولة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وحرص الجهاز الفنى للفريق على تخفيف الحمل البدنى للاعبين فى مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال قبل بدء الفقرة الفنية.

يأتى ذلك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة ودية غداً أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت، وخوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق قبل التجربة الودية.

فى سياق آخر واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، وأدى اللاعب برنامجه التأهيلي تجت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعدما خضع في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.