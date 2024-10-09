شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يدعم الزمالك فى التدريبات قبل السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 09 أكتوبر 2024 12:29 م
حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى عضوى مجلس الإدارة، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم الذى أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.
يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي، وحرص رئيس الزمالك وعضوي المجلس على الاطمئنان من عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز على استعدادات الفريق لبطولة كأس السوبر المحلي.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، خلال مران اليوم، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية خلال التقسيمة، وقام جوميز ومعاونوه بتوجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
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