شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يدعم الزمالك فى التدريبات قبل السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى عضوى مجلس الإدارة، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم الذى أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المحلي.

يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي، وحرص رئيس الزمالك وعضوي المجلس على الاطمئنان من عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز على استعدادات الفريق لبطولة كأس السوبر المحلي.