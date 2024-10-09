شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السلة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة فتح باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية يوم الأحد المقبل أمام الراغبين في الترشح للانتخابات التي ستقام يوم 15 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح أمام الراغبين لمدة أسبوع، بمقر الاتحاد بإستاد القاهرة، ويبلغ عدد الهيئات التى لها حق الحضور والتصويت فى انتخابات اتحاد السلة 39 هيئة رياضية.

يذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية يتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى.

كان مجدى أبو فريخة عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل انتخابات الاتحاد ، و موعد فتح باب الترشح وكذلك موعد اجراء الانتخابات .



