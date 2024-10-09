"الموضوع كبر".. هل يضع الزمالك "أكبر قلعة رياضية" على بوابة النادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة وضعه لافتة "أكبر قلعة رياضية" على بوابة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، خرج بتصريحات خلال الفترة الماضية، وأكد أن نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، وهو ما قوبل بالتعليقات المثيرة من البعض.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن هناك اتجاه بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة، على وضع لافتة "أفضل قلعة رياضية" على بوابات النادي، نظرا لعراقة القلعة البيضاء عبر التاريخ في الرياضة المصرية.

وأوضح المصدر: "سوف يتم اعتماد هذا المسمى أكبر قلعة رياضية أيضا عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالنادي على السوشيال ميديا".

وأتم المصدر، أن هناك حالة من الغضب داخل مسئولي الزمالك، من تحدث البعض باستهزاء على تصريحات رئيس النادي وهو ما جعل الأمور تتطور لهذه الدرجة ويتم وضع لافتة بحجم النادي الحقيقي من وجهة نظرهم.

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