شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب بانتقال القندوسى إلى زد فى الصيف الجارى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى ترحيب النادى الأهلى بانتقال الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق إلى نادى زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد قرار إدارة الأهلى بعرض اللاعب للبيع بسبب أزمة تصريحاته الأخيرة.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "أثار القندوسي أزمة كبرى خلال الأيام الماضية بعدما أدلى بتصريحات قال فيها إن الأهلي حاول فرض وكيل لاعبين محدد لذا فشلت مفاوضات انتقال مواطنه زين الدين بلعيد للقلعة لحمراء الصيف الجارى".

وتابع: "القندوسى تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة أبرزها من سيراميكا وزد بجانب أنباء غير مؤكدة عن رغبة نادي بيراميدز فى ضم اللاعب الجزائرى".

وأشار محمد الليثى: "يميل الأهلى للموافقة على عرض زد لكن الأمر لم يُحسم حتى الآن، حيث يتم التفاوض حالياً بين اللاعب والأهلى لاختيار أفضل عرض للطرفين".