أيمن عبد العزيز: حسام حسن يسير بطريقة صحيحة ومرموش يمتلك إمكانيات عالية

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القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد العزيز، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى الحالى ومدرب منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر يسير بخطى ثابتة وصحيحة مع المنتخب قبل مواجهة موريتانيا المقبلة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال أيمن عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر يسير بخطى ثابتة وصحيحة بنسبة 100% الاستعانة بلاعبين من المنتخب الأولمبى السابق أمر جيد للغاية لتجديد الدماء وهذه الخطة تم وضعها من الجهاز الفنى للفراعنة السابق بقيادة البرتغالى روى فيتوريا".

وأضاف أيمن عبد العزيز: "عمر مرموش لاعب يمتلك إمكانيات عالية ويتميز بالسرعة أثناء التدريبات والمباريات بسبب اللعب فى الدورى الألمانى حيث قمت بمتابعته الأمر خلال مران منتخب مصر".

وأشار أيمن عبد العزيز: "البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر السابق تعرض للظلم حيث يعمل بشكل جيد رغم النتائج السلبية فى بطولة الأمم الأفريقية لكن الأرقام التى منحها الاتحاد الأفريقى وضعتنا ضمن أفضل 3 فرق بدورى المجموعات ولا يوجد منتخب ضعيف بقارة افريقيا حاليا".

واختتم أيمن عبد العزيز حديثه قائلا: "قمت ببناء فريق جديد للإنتاج الحربى وهدفنا هذا الموسم الصعود إلى دورى المحترفين الموسم المقبل ثم العودة إلى الدورى الممتاز".