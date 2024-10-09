شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رحب عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق الذى تم بينه وبين مسئولى النادى على التجديد للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يعقد الزمالك جلسة مع عبد الله السعيد بعد بطولة السوبر للاتفاق بشكل نهائى على كل التفاصيل ومدة العقد الجديد، والذى من المتوقع أن يكون لمدة عام آخر.

وكشف عبد الله السعيد للمقربين منه أنه يرحب بالاستمرار مع الأبيض فى ظل تألقه مع الفريق ورغبته فى إسعاد الجماهير البيضاء التى تدعم الفريق بقوة فى كل البطولات.

وينتهى عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، حيث انضم للفريق فى يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.