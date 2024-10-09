شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يشارك فى تدريبات الأهلى اليوم بعد تعافيه من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

يشارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى التدريبات اليوم الأربعاء أو غداً على أقصى تقدير، استعدادًا لبطولة السوبر المصرى المقرر إقامتها فى الإمارات خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر الجارى.

وتماثل ياسر إبراهيم للشفاء بعد تعرضه لنزلة برد حادة أبعدته عن التدريب خلال اليومين الماضيين، واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على حالة اللاعب واستقرار درجة الحرارة بعد تناوله العلاج اللازم.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق إلى سيراميكا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتمسك ببقاء اللاعب في ظل الحاجة إلى جهوده مع عدم وجود بديل للمغربي يحيى عطية الله، المنضم حديثا للقلعة الحمراء، ويرى المدرب السويسري أن الفريق بحاجة إلى جهود الدبيس وسيكون له دور مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وغاب كريم الدبيس عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ويخرج بشكل مستمر من حسابات المدرب السويسري، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الخروج للإعارة، لاسيما أن فريق سيراميكا يحتاج إلى ضم ظهير أيسر بسبب إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب منذ فترة طويلة، وقد يعود للمشاركة في منتصف الموسم الجديد.