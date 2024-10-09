شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه طلائع الجيش اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، فريق طلائع الجيش مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى حمد إبراهيم لرفع اللياقة البدنية للاعبين من أجل أن يكونوا على أتم الاستعداد لبطولة الدورى، والبداية بشكل قوى حتى لا يتعرض لخطر الهبوط كما حصل المواسم الثلاثة الماضية.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.

واستقر حمد إبراهيم على استمرار الجهاز المعاون للراحل إيهاب جلال فى جهازه الفنى الجديد بالقلعة الصفراء استعداداً للموسم الجديد.

وكان جهاز إيهاب جلال يضم حمد إبراهيم مدرباً عاماً وأحمد حسام مدرب مساعد ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى، وقرر حمد إبراهيم تواجد أحمد حسام فى منصب المدرب العام ومصطفى كمال فى منصب مدرب الحراس على أن يتم تعيين مدرب جديد فى منصب المدرب المساعد.

وبذلك ينهى الإسماعيلى أزمة المدير الفنى التى شغلت الشارع الأصفر منذ رحيل إيهاب جلال.