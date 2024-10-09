شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تغادر إلى المغرب للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الفريق الأول لـ كرة اليد بنادى الزمالك القاهرة، منذ قليل، متجهة إلى المغرب، استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية، التى تحتضنها مدينة العيون، خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدى المغربى، والصداقة الكاميرونى، وكريكوس الإثيوبى".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة فى البطولة كلا من: أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد، أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف.

وجدير بالذكر أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 بطولة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً.