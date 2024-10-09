شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال منتخبات اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم الأربعاء حفل تكريم منتخباتنا الوطنية المصرية الحاصلة على الألقاب العالمية والقارية فى كرة اليد وذلك فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يشهد التكريم حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

حيث سيتم تكريم منتخب مصر الوطنى الحاصل على لقب بطولة العالم فى نسختها الـ 3 للكراسى المتحركة وتكريم منتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2004 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها الـ 31 للشباب لكرة اليد ومنتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها الـ 20 للناشئين لكرة اليد.