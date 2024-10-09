شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للبياثل والترياثل واليزر - رن للأصحاء والبارالمبيين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، بطولة العالم للبياثل والترياثل، وبطولة العالم لليزر - رن للأصحاء والبارالمبيين على شواطئ بورفؤاد وتستمر حتى يوم 13 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة شريف العريان قد أعلن عن مشاركة أكثر من 900 مشارك يمثلون 33 دولة.

ويوم الخميس تقام منافسات الدور قبل النهائى للبياثل التتابع المختلط فى السابعة صباحاً، كما يتم تنظيم حفل افتتاح البطولة فى مساء نفس اليوم فى تمام الساعة السابعة.

أما جدول يوم الجمعة ففي السابعة صباحاً يقام الدور قبل النهائى لمنافسات الترياثل التتابع المختلط، وفى الثامنة مساء يعقد المؤتمر الفنى للبياثل والترياثل للبارالمبيين، فى حين تقام نهائيات بطولة الترياثل للاصحاء والبارالمبيين يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 7 صباحاً.

وتختتم المنافسات يوم الأحد بنهائيات بطولة البياثل للأصحاء والبارالمبيين على شواطئ بورفواد.

جاءت قائمة الدول المشاركة فى البطولة على النحو التالى: البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالى، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر البلد المضيف.