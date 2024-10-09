شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه أنطاليا التركي وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، الأربعاء، فريق نادي بيراميدز أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بتركيا، وفقا لخطة الإعداد التي وضعها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي ينيل إف سي أنطاليا التركي في الرابعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية والتي يقيم بيراميدز معسكره الخارجي فيها.

ويخوض الفريق تدريبا صباحيا بدنيا قبل أن يخوض المباراة مساء، لتجربة جميع اللاعبين بالمعسكر، وتحضيرا للمرحلة المقبلة من برنامج الإعداد.

ويستمر بيراميدز في معسكره بتركيا قبل العودة إلى القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، ويسافر إلى أبوظبي يوم 17 أكتوبر، لمواجهة الزمالك يوم 20 من ذات الشهر في السوبر المصري.