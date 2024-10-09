بعد ظهورهم على غلاف مجلة.. 20 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

دائما ما يخطف ظهور أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وزوجته يسرا الليثى أنظار عشاق ومحبي الرياضة المصرية، باعتبارهم من أشهر الثنائيات الزمالكاوية على الساحة.

وظهر ميدو رفقة زوجته في جلسه تصوير عدد شهر سبتمبر الماضي لمجلة "estelle".

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية قصة حب ميدو وزوجته:

-بدأت قصة حبهم في عمر 18 عاماً.

-تعرف الثنائي خلال فترة تواجد ميدو في هولندا.

-استغرقت قصة حبهم 12 يوماً فقط.

-تزوج الثنائي يوم 17 يونيو.

-وأنجبا ثلاثة أولاد وهم علي، هاشم، حسين.