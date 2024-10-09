شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم مصير الراحلين عن الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز موقف اللاعبين المقرر رحيلهم عن الفريق خلال الفترة الجارية، سواء بالبيع أو الإعارة ، وذلك بعد أن طلبت الإدارة من المدير الفني حسم موقفه من استمراراهم بالفريق من عدمه.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبون كلا من سيف جعفر، سامسون أكينولا،على ياسر، حازم أسامة، بالإضافة إلى أحمد رفاعى،مهاب ياسر محمد عاطف.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة خوض هذه المجموعة تدريبات منفردة لحين حسم موقفهم مع الفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.