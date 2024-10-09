شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف كريم الدبيس من الرحيل عن الأهلي الصيف الجاري والان مع تفاصيل الخبر

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق إلى سيراميكا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وتمسك ببقاء اللاعب في ظل الحاجة إلى جهوده مع عدم وجود بديل للمغربي يحيى عطية الله، المنضم حديثا للقلعة الحمراء، ويرى المدرب السويسري أن الفريق بحاجة إلى جهود الدبيس وسيكون له دور مع الفريق في المرحلة القادمة.

وغاب كريم الدبيس عن المشاركة مع الأهلي في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، ويخرج بشكل مستمر من حسابات المدرب السويسري، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الخروج للإعارة، لاسيما وأن فريق سيراميكا يحتاج إلى ضم ظهير أيسر بسبب إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب منذ فترة طويلة، وقد يعود للمشاركة في منتصف الموسم الجديد.

على صعيد أخر ، أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.