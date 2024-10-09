شكرا لقرائتكم خبر عن رفاعى الزمالك يقترب من الانتقال للجونة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد رفاعى لاعب فريق الزمالك من الانضمام إلى صفوف الجونة، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الساحلى في الميركاتو الصيفى.

وبدأت المفاوضات بين الناديين على أن ينتقل اللاعب إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة، وذلك بعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز، على رحيل اللاعب لكسب مزيد من الخبرات.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة الاتفاق النهائي على رحيل لاعب الزمالك إلى الجونة بعد انهاء كافة التفاصيل المالية على الصفقة.

وكان المحلة يرغب فى ضم اللاعب عن طريق الشراء، فى الوقت الذى يرغب فيه الزمالك فى انتقال اللاعب على سبيل الإعارة فقط لإكسابه المزيد من الخبرات ثم عودته مرة أخرى لصفوف الأبيض، الا انه لم يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين في ظل تمسك الزمالك بالاعارة و تمسك المحلة بالشراء