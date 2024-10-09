شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدات محاولات الأهلي لمنح على معلول الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

لم يستسلم مسئولو النادي الأهلي بشأن فكرة منح التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق ، الجنسية المصرية خلال الفترة الحالية، حتى يتثنى قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي بالموسم الحالي، لاسيما وأن الفريق يرغب في ترك المكان الشاغر في قائمة اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم، عن طريق ضم رأس حربة سوبر أوجناح مميز، باعتبارهما أهم المراكز التي يعاني منها الفريق الأحمر.

وقام مسئولو النادي في وقت سابق بمحاولة من أجل منح علي معلول الجنسية المصرية، ولكن المحاولة لم تكتمل، بسبب بعض الإجراءات، ولكن تنوي إدارة الأهلي من الاستمرار في إجراءات منح الجنسية المصري للاعب التونسي، حت يتثنى قيده كلاعب محلي بدون النظر إلى قائمة الأجانب، تكريما لجهود اللاعب التي بذلها على مدار 8 سنوات منذ الانضمام للقلعة الحمراء في عام 2016.

هذا يواصل التونسي علي معلول لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس، والذي تعرّض له في مباراة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية. ومن المقرر أن يعود علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من 20 نوفمبر المقبل، حيث سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وبعدها يتم تقييم مستواه الفني قبل حسم مسألة قيده في قائمة الموسم الجديد.

على صعيد أخر ، أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.