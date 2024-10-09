شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الونش وعبد الشافى و بنتايك قبل السوبر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الطبي بالزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة تأهيل الثنائى محمود حمدى الونش، و محمد عبد الشافى ، لاعبا الفريق على هامش تدريبات الأبيض استعداد لبطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة الونش مدافع الأبيض، في جزء من تدريبات الكرة، قبل خوض برنامج تأهيلي منفرد لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

كما أدى محمد عبد الشافى تدريبات تأهيلية في إطار البرنامج الذي يخضع له اللاعب بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية

ويخضع المغربى محمود بنتايك أيضا الى تدريبات تأهيلية منفردة بسبب معاناة اللاعب من إجهاد عضلي .

يذكر ان الونش عاد الى القاهرة رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي حيث كانا بألمانيا للاطمئنان على اصابة اللاعب وموعد عودته للمشاركة في المباريات مع الفريق.