حقيقة تواصل الزمالك مع وكيل بوبيندزا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لم يتلقى أي اتصال أو يحدث تواصل من وكيل الجابوني أرون بوبيندزا، لحل الأزمة بشكل ودي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأمور حاليًا في الاتحاد الدولي وهناك محامي دولي يتولى القضية، والنادي يرى أن موقفه سليم بعد استطلاع رأي 3 محاميين قبل التقدم بشكوى".

في سياق متصل يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباتر.

الزمالك يبحث ترتيبات رحلة السوبر في الإمارات

أجرى مسئولو نادي الزمالك عدة اتصالات بالسفارة المصرية في الإمارات، من أجل إنهاء بعض الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تُقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

الزمالك ينهى ترتيبات السفر للإمارات

ويواصل نادي الزمالك تنسيق ترتيبات الرحلة بالتعاون مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث يقوم مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق وعبد الواحد السيد، مدير الكرة، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالرحلة.

الزمالك يستعد لمنافسات السوبر المصري

ويستعد فريق الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز، للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويفتتح الزمالك البطولة بمواجهة صعبة وقوية في نصف النهائي أمام بيراميدز بطل كأس مصر، على استاد «آل نهيان» بالإمارات.

وتشارك فرق الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فيشارك في منافسات البطولة، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.

