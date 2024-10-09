محمد فاروق: "مباريات السوبر المصري بحكام أجانب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات السوبر المصري في الإمارات ستكون بحكام مصريين في الفترة المقبلة.



وقال محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لا نية لاستقدام حكام أجانب لبطولة السوبر المصري والبطولة بالكامل ستقام بحكام مصريين ".

وأضاف محمد فاروق: " ابراهيم نور الدين حصل على إذن مني بالظهور الإعلامي وفكرت في تقديم استقالتي لعدم تشكيلي للجنة الحكام".

وعن هل الأهلي طلب حكام أجانب للسوبر المصري وبعد ذلك رحب بالحكام المصريين؟، قال فاروق: “لم يبلغنا أحد بطلب استقدام حكام أجانب، كنت أتحدث مع جمال علام من نصف ساعة ولم نتطرق إطلاقًا لتحكيم أجنبي في السوبر”.