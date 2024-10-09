الكومي: تم انهاء الأزمة مع الشركة السويسرية.. وادرس الترشح في انتخابات الجبلاية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن منتخب مصر ليس معرضًا لأي أزمة في الفترة المقبلة، موضحًا أنه من المستحيل أن يكون هناك أي مشكلة في مشاركة مصر خلال كأس العالم أو أي مباريات دولية، لكن البعض يحاول تصدير الأزمات.

وقال الكومي عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تم تسوية كافة الأمور مع الشركة السويسرية المنظمة لمباراة بلجيكا في الكويت وتم اغلاق الملف بالكامل، وما يثار عن وجود لجنة للتفتيش أمر عادي لمراجعة كافة الأوراق، وحال وجد أي شئ يتم احالتها للجهات الرقابية، وتلك اللجنة موجودة في كافة الاتحادات الرياضية، والرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ عدة قرارات بعد الاولمبياد من أجل اصلاح المسار، واللجنة لم تجد أي شئ يثير الشك أو الريبة".

وأضاف: "نشكر كامل أبوعلي رئيس النادي المصري على معاونة اتحاد كرة القدم في تنظيم أمم إفريقيا للكرة الشاطئية والتي تقام في الغردقة، وسنقوم بتكثيف تسويق البطولة عبر القنوات الفضائية".

وواصل: "أتمنى خروج بطولة السوبر المصري بشكل يليق بالكرة المصرية بالتعاون مع دولة الامارات، ونشكر مسئولي النادي الأهلي تأييده للتحكيم المصري في إدارة البطولة، وهذا ليس غريبًا على النادي الأهلي ولدينا ثقة كبيرة في الحكام المصريين، علمت بأن الأهلي اغلق ملف الاستعانة بحكام أجانب في السوبر واكد دعمه لحكامنا".

وأكمل: "أدعو الجماهير المصرية لدعم منتخب مصر أمام موريتانيا، علينا دعم لاعبي وجهاز المنتخب من أجل تحقيق نتائج جيدة، وتم الاعلان عن أسعار التذاكر، وهي مناسبة جدا".

وتابع: "فترة الانتخابات دائمًا تشهد الكثير من الأحاديث والشائعات، وأتمنى التوفيق لـ هاني أبوريدة والذي يتمتع بعلاقات وطيدة مع اتحادات دول العالم، وكذلك مع انفانتينو رئيس الفيفا، ولا يوجد اي نية لدعوة الجمعية العمومية لتعديل أي بنود من اجل السماح بترشح بعض الشخصيات".

وزاد: "دخولي لاتحاد الكرة بسبب علاقتي القوية بالجمعية العمومية، وحتى الآن لم تتضح الرؤية بشأن الانتخابات، وبالتأكيد افكر في خوض الانتخابات المقبلة".

وحول تأخر قرارات لجنة الانضباط بشأن لقاء الأهلي وبيراميدز، علق قائلا: "لجنة الانضباط يترأسها محمد شيرين فهمي أحد أساطير القضاء في مصر والعالم العربي وهو شخصية حاسمة، واللجنة تقوم بدراسة الأوراق بعناية من أجل إصدار القرارات، وبالتأكيد هناك ايجابيات وسلبيات ونتمنى تفادي الأخطاء وتأخر القرارات في الموسم الجديد".

وأكد: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة لم يعرض على مجلس الإدارة أي قرارات من لجنة الانضباط، ولم يصل أي شئ للاتحاد حتى الآن وفور وجود قرارات سيتم الاعلان عنها مباشرة".

وأشار إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يسعى للنزول بمعدل الاعمار في المرحلة القادم، متمنيا أن ينجح التوأم في قيادة الفراعنة والسير على خطى الجوهري وحسن شحاتة، متمنيًا فوز منتخب مصر في مواجهتي موريتانيا.