شبانة: أمير توفيق سيرحل عن لجنة الكرة بالنادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة والذي رحل عن منصب مدير تعاقدات الأهلي أثارت الغضب والاستياء داخل القلعة الحمراء، خصوصًا بعدما تحدث عن العديد من التفاصيل التي تخص قطاع الكرة وأسرار خاصة بملفات الصفقات وإدارة التعاقدات خلال الفترة الماضية.



وقال: "أمير توفيق حاول تبرئة نفسه فقط، أمام الجمهور، وهذه الطريقة تنجح في بعض الأحيان، وقدم عدة تبريرات لطريقة رحيله عن منصب مدير التعاقدات".

وفجر شبانة مفاجأة، وقال: "أمير توفيق تمت إدانته في التحقيقات واتحدى، وتم إبلاغه بأنه لن يكمل في منصب مدير التعاقدات، وتم الضغط للخروج بالقرار بهذه الصورة تقديرًا لـه كما أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع حسام غالي عضو المجلس، وجميع الموجودين يعلمون ذلك داخل النادي بدءا من محمد رمضان والشئون القانونية أيضا".

وزاد: "تم إعادة صياغة بيان رحيل أمير توفيق وذلك تقديرًا لحسام غالي فقط، ولا احب "زيطة" أمير توفيق" على حساب النادي الأهلي، واتحدى أن يقوم برفع قضية ضد قندوسي، ولو رفع القضية فلن يحصل على أي شئ ومحاميه أشرف عبدالعزيز يعلم ذلك".

وأكد: "أمير توفيق سيرحل عن شركة الكرة بعد 15 يوم، والشركة لديها جمعية عمومية وسيكون موجود بصفته مدير تنفيذي، وبعد الجمعية سيرحل عن المنصب، وكل غرض أمير توفيق كان إثبات براءته أمام الجماهير فقط، وقندوسي تمت معاقبته لأنه خرج في الميديا وتحدث بتلك التصريحات، والأهلي يعلم بأنه لاعب جيد، والجميع يعلم ذلك في النادي، واعارته فقط لأنها رغبة كولر، وجميع مسئولي النادي يعلمون بأن المحترف الجزائري من العناصر المميزة".

وشدد: هذه هي الحقيقة التي أقولها، ولا يليق بالنادي أن يخرج شخص للكشف عن أسرار النادي، ورحيل أمير توفيق أنه أخطأ، وسبق وأعلن عدلي القيعي عن تعيين مدير تعاقدات جديدة بالنادي الأهلي، وتدخل حسام غالي لإعادته وأصر على وجوده، والأهلي لا يستحق أن تنشر أسراره بهذه الصورة، وتكسر نظامه بهذا الشكل، وأمير توفيق كسر شعار الأهلي فوق الجميع من أجل مصلحته فقط وأظهر النادي كأنه فاشل وعاجز عن صفقات قوية من أجل تدعيم صفوفه".

وأوضح: "هل أحد شاهد خالد بيبو يتحدث في الإعلام بعد رحيله عن منصب مدير الكرة أو الصدام مع كولر، الأندية الكبيرة لا ينفع فيها هذا الأسلوب، أمير توفيق حاول أن يبرئ نفسه على حساب الاهلي فقط، ويجب الإشادة بموقفه وكذلك سيد عبدالحفيظ والثنائي حافظ على سرية معلومات الأهلي وأسرار النادي".

وأوضح أن هاني رمزي سيتولي منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي وبشكل "مؤقت"، والنادي يريد الإسراع في حسم الصفقات، ورمزي سوف يساعد في ملف الميركاتو، مشيرا إلى أن هناك "حمل ثقيل" على محمد رمضان والذي يسعى لاختيار شخصيات تحافظ على النادي الأهلي.