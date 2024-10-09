محمد فاروق: "التحكيم المصري لا يحتاج خبير أجنبي"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن التحكيم في مصر لا يحتاج لخبير أجنبي، مشددًا على أن هناك كفاءة عالية للحكام المصريين.



وتحدث محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية، حيث رد على سؤال؛ من رئيس لجنة الحكام. أنت أم إبراهيم نور الدين؟: "كنت ناوي أقدم استقالتي اليوم، جمال علام أبلغني أنني رئيس لجنة الحكام، إبراهيم نور الدين مسؤول ملف تطوير الحكام أما أنا فمسؤول عن تعيين الحكام للمباريات".

وتابع فاروق: "أحتاج لوجود لجنة فنية كاملة في لجنة الحكام ليكون الإجمال 12 فرد، إذا لم يتم ذلك سأكون متواجد لأخر الشهر وبعد ذلك سأقدم استقالي بعد كأس السوبر".

وأضاف: "أنا اسم كبير وتاريخ كبير في التحكيم المصري أريد النجاح للتحكيم المصري والكرة المصرية، التحكيم المصري لا يحتاج إلى خبير أجنبي "ولادها أولى بها".