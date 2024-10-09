"تغير ومداوم على الصلاة".. تحرك من الزمالك بخصوص أحمد فتوح قبل السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف مقدم البرامج خالد الغندور، استخراج مسؤولي الزمالك تأشيرة سفر لأحمد فتوح الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، للسفر إلى الإمارات، استعدادا لبطولة السوبر المصري، التي تنطلق يوم 20 أكتوبر وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "الجهاز الإداري للزمالك أرسل اسم أحمد فتوح ضمن أسماء اللاعبين الذين سيتم استخراج تأشيرة لهم للسوبر، ولكن هل سيسافر فتوح مع الفريق إلى الإمارات؟".

وأوضح: "الحقيقة أن فتوح خارج حسابات الزمالك للسوبر، لأن لديه جلسة يوم 22 أكتوبر، وحتى إذا تم الصلح مع عائلة المرحوم يجب أن يحضر الجلسة، لهذا بنسبة كبيرة هو خارج السوبر، إلا إذا سافر مباشرة بعد الجلسة".

وأضاف: "وفيما يخص قيام الجهاز الإداري باستخراج تأشيرة له، باختصار يريدون أن يبقوا جاهزين لأي موقف أو ظرف وجرت العادة في الزمالك استخراج تأشيرات لجميع اللاعبين، وبعدها يتم اختيار الأسماء التي ستسافر لكن الأهم أن يكون الكل مستعد".

وأتم الغندور: "كنت أتحدث مع أحد اللاعبين الكبار في الزمالك، وقال لي إن فتوح تغير تماما وشخصيته اختلفت، فهو يرى أن الحادث درسا كبيرا ورسالة من الله، وأصبح مداوما على الصلاة واختلفت طريقة تعامله مع الجميع، وحريص على الاستمرار في نفس الشكل، والجميع في الفريق سعيد بالتغيير الذي حدث له".

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