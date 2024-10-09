"لم نتقاضى أي راتب".. عدلي القيعي يعلن رحيله عن شركة الكرة بالأهلي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحيله عن منصبه يوم 14 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه لم يكن يتقاضى أي راتب في الشركة.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر قناة النادي الأهلي: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة شركة الكرة بالنادي الأهلي، ويتم عرض الاستقالة على الجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر ولم نكن نتقاضى أي رواتب في إدارة شركة".

وأضاف: "طلبت من محمود الخطيب الرحيل عن شركة الأهلي ولكنه قال لي ليس الآن، في الوقت المناسب سترحل".

اقرأ أيضًا:

"توفير أفضل الأجواء".. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر المصري