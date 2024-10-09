"أرجل ما فيكم وتوديع من أمام منزله".. عمر جابر "ابن الزمالك" المرتبط بالجماهير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دوما ما يلبي نداء الزمالك، سواء بالظهور بـ"العكاز" في فيديو كليب أغنية تتويج الأبيض بالدوري المصري موسم 2014-2015، رفقة رموز القلعة البيضاء، أو بالعودة من جديد لصفوف الفريق وقيادته للتويج بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

عمر محمود سيد جابر، وٌلد في القاهرة 30 يناير 1992 (32 عاما)، وارتدى قميص الزمالك في عمر 5 سنوات، في صفوف الناشئين، لعائلة كروية، إذ أن والده محمود جابر لاعب ومدرب الإسماعيلي الأسبق.

وبدأت مسيرة عمر جابر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة العميد حسام حسن، في يوليو 2010، وخاض أول مباراة ضد طلائع الجيش، ليصبح بعدها من أعمدة الفريق في الدوري.

ومع تألقه بقميص الزمالك، انضم إلى منتخب مصر للشباب والأولمبي في أولمبياد لندن 2012 تحت قيادة هاني رمزي، ليحجز مقعدا في المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم 2014، بقيادة بوب برادلي، ومن بعده شوقي غربي.

وخاض عمر جابر 31 مباراة مع منتخب مصر الأول، وسجل خلالها هدفا وحيدا، و20 مباراة مع منتخب تحت 23 عاما وسجل خلالها هدفين، و6 مباريات مع منتخب تحت 20 عاما وسجل خلالها هدفا وحيدا، ومع المنتخب الأولمبي خاض مباراتين.

العودة للديار

في يوليو 2016، بدأت رحلة "ابن الزمالك" الاحترافية، وانتقل إلى نادي بازل السويسري، مقابل أكثر من مليون ونصف المليون يورو، لينتقل اللاعب بين الأندية في سويسرا وأمريكا، حتى ينتهي به الرحال في مصر، ولكن ليس إلى ميت عقبة، إلى نادي بيراميدز وبالتحديد في سبتمبر 2021.

ليعود عمر جابر مرة أخرى إلى الزمالك، في سبتمبر 2022، وكان هناك الكثير من جماهير الأبيض غير مرحبين بعودة اللاعب، فالموسم الأول لم يكن الأفضل بالنسبة له، إذ أنه خاض مع الفريق 25 مباراة وصنع هدفا وحيدا، في بطولات الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر، بواقع 1345 دقيقة لعب، وودع الزمالك دوري الأبطال في هذا الموسم، من دور المجموعات.

وفي الموسم الثاني، خاض عمر جابر 39 مباراة وسجل هدفا وصنع 8 أهداف، في بطولات الدوري المصري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية، بواقع 3209 دقيقة لعب، وتمكن عمر من العودة من جديد وتثبيت مكانه في تشكيلة الزمالك، ليستعيد ثقة الجماهير مرة أخرى.

وفي مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي التي توج الأبيض بطلا فيها، لعب عمر جابر 89 دقيقة، وحصل على تقييم 7.3/10 في المركز الثالث بعد منسي وعبدالله السعيد، وصنع هدفا ولمس الكرة 48 مرة ولعب 27 من 35 تمريرة حاسمة، بنسبة 77%.

علاقة وثيقة مع الجماهير

تربط عمر جابر علاقة قوية مع جماهير الزمالك، بدأت في 23 سبتمبر عام 2013، حينما فقد مشجعو الأبيض زميلهم عمرو حسين، بعد إصابته بطلق ناري في اشتباكات مع قوات الأمن في مظاهرات قام بها الجماهير ضد رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، وفي ذكرى رحيله، ذهب جابر إلى المقابر مع عائلة الراحل وارتدى قميص عليه صورة عمرو، وكتب عليه: "إنسان.. التهمة زملكاوي".

ولم يتوقف عمر جابر عند هذا الحد، وفي مباراة الزمالك والقناة بالدوري المصري، سجل هدفا واحتفل بالكشف عن قميص يحمل صورة عمرو حسين، كتب عليه: "في الجنة يا عمرو".

"هو انتوا فيكوا راجل غير عمر جابر".. تغريدة نشرها الفقيد عمرو حسين، يوم 15 سبتمبر 2013، وفي ذلك الوقت سجل عمر هدفا ضد الأهلي، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بهزيمة الأبيض بنتيجة 4-2.

واستمرت علاقة عمر جابر بجماهير الزمالك، حتى رفض خوض مباراة إنبي، لسقوط ضحايا من جماهير الأبيض، حينما رحل 20 مشجعا للأبيض، وعلمت الجماهير في المدرجات بالأمر، وطالبت بإلغاء اللقاء، ولم يكن سوى عمر جابر لتهتف له، قائلة: "واحد اتنين عمر جابر فين".

ولكن لم ينتهي الأمر برفض عمر خوض المباراة، فبدأت الأزمة بينه ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، وقال في المؤتمر الصحفي لتقديم فيريرا مدرب الأبيض الأسبق: "عمر جابر هرب من مباراة إنبي، كنت معه في غرف تبديل الملابس، فلماذا لم يخبرني بوفاة الجماهير خارج الملعب، وعندما أخبرني حازم إمام بأن اللاعبين يشتكون من الغازات المسيلة للدموع، أرفض المتاجرة بدماء الضحايا، فعمر جابر خاض عمليات الإحماء مع اللاعبين ولم يخبر الجهاز الفني للفريق بوقوع ضحايا ".

وقرر مرتضى منصور، إيقاف عمر جابر، بسبب رفضه خوض مباراة الزمالك وإنبي، وأشار إلى أنه أخطأ في حق النادي، بعد الذهاب إلى الجماهير في الملعب وتضامنه مع "الوايت نايتس".

وبعد فترة من المناوشات بين عمر جابر ومرتضى منصور، بسبب علاقة الأول بالجماهير، رحل "ابن الزمالك" عن الفريق، وكانت جماهير الأبيض في الموعد لتوديعه، واحتشد العشرات تحت منزله، وهتفوا: "لفينا العالم لفينا زي عمر ما لقينا"، وشاركهم اللاعب الاحتفالات.