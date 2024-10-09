موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن لخوض مواجهة هامة أمام نظيره الموريتاني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقًا على الرأس الأخضر صاحب الـ3نقاط، بينما يأتي منتخب موريتانيا في المركز الثالث بنفس الرصيد.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد القاهرة.

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس بجانب قناة أون تايم سبورتس الأرضية.