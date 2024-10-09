مش حرب.. نجم الزمالك يعلق على منافسات القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد
تحدث أحمد الكأس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن رأيه في الصراع بين جماهير الأهلي والزمالك.
وقال الكأس في تصريحات خاصة "لمصراوي":"مباريات الأهلي والزمالك منافسة رياضية وليست حربًا، من المؤسف أن البعض يفسر هذه المنافسة وكأنها معركة حياة أو موت".
وأضاف:"في المنافسة، يفوز فريق ويهنئ الجميع الفريق الفائز، حين يفوز الزمالك، نسمع التهاني من جماهير الأهلي، والعكس صحيح".
وتابع نجم الزمالك الأسبق:"لا بد أن يعترف الجميع بأحقية الفريق الفائز، المطلوب هو دعم فريقك بروح رياضية واحترام الفريق الآخر".
وواصل حديثه:"لا مجال للإهانة أو الشتائم، كل مشجع من حقه أن يفرح بفوز فريقه دون المساس بمشاعر الآخرين".
وأكمل الكأس:"للأسف، لدينا مفهوم خاطئ فيما يتعلق بالمنافسات الرياضية، يجب علينا تصحيح هذا المفهوم، فالمباريات بين الأهلي والزمالك هي منافسة شريفة، وليست معركة".
وأتم :" في النهاية، يجمعنا جميعًا انتماؤنا للوطن الواحد، مصر. صحيح أن كل شخص يشجع فريقًا معينًا، سواء الأهلي أو الزمالك، ولكن في النهاية يجب أن نتقبل فوز الفريق الآخر بروح رياضية".