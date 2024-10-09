إجراء جديد في رياضات النساء بسبب إيمان خليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

دفعت واقعة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، المستشارين بالأمم المتحدة للدعوة إلى إلزامية إجراء اختبارات الجنس قبل المشاركة في البطولات الدولية الكبيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فأن ريم السالم المستشارة بالأمم المتحدة طالبت بضرورة إجراء هذه الفحوصات، من أجل ضمان النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية المخصصة للنساء.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تسعي أيضاً لتجنب التمييز غير القانوني ضد رياضيات الإناث، وذلك على خليفة ما حد مؤخراً في أولمبياد باريس مع إيمان خليف.

وكانت الأيام الماضية، شهدت انتشار أنباء تفيد بإيقاف خليف عن المشاركة مدى الحياة، بجانب تجريدها من جميع ألقابها والميداليات، لترد قائلة:"لا أرد على هذه الشائعات السخيفة".