تفاصيل جلسة جوميز مع أوفي إيجاريا صفقة الزمالك الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور تفاصيل جلسة جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اللاعب الجديد اوفي إيجاريا.

اضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"النهاردة الصبح وصل الإنجليزي أوفي إيجاريا صفقة نادي الزمالك الجديدة لمصر واللاعب مضيعش وقت وتوجه على طول لمقر النادي وعقد جلسة مع جوميز مدرب الزمالك".



وواصل:"الجلسة كانت سريعة جدا لأن جوميز كان هينزل التدريب لكنه رحب جدا بوجوده في النادي وقاله انك موجود هنا في الزمالك عشان هتكون افضل لاعب في مصر .. جوميز اتكلم مع اللاعب وقاله انا حاطط امال كبيرة عليك وبالرغم من غيابك الطويل الفترة اللي فاتت انا عندي ثقة كبيرة في تألقك ".

موعد إنضمام أوفي إيجاريا لتدريبات الزمالك

واكمل:"جوميز كمان طلب من اللاعب عدم التركيز في اي كلام هيتقال عليه بخصوص غيابه الطويل عن الملاعب او اي كلام يخض مسيرته في اوروبا .. وان مفتاح النجاح هنا بدايته في عدم التركيز في اي كلام بيتقال عليك خصوصا السلبي

اللاعب خضع للكشف الطبي والمفروض هيبدأ يكون موجود في التدريبات والمباريات الودية الجاية".