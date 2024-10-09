شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات بضربات ترجيح ولقاء بوقت إضافي.. كواليس الاجتماع التنسيقي للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

اسفر الاجتماع التنسيقي للسوبر المصري الذى عقد اليوم في اتحاد الكرة عن الاتفاق على خوض مبارياتي نصف النهائي ومباراة تحديد الثالث والرابع بضربات الترجيح مباشرة بعد الوقت الأصلي بالتعادل، على أن تشهد مباراة النهائي اللجو لوقت إضافي في حال التعادل.

وعقد اليوم الثلاثاء اجتماع تنسيقى استعدادا لإقامة بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الأراضي الإماراتية بين يومي 20 و24 من شهر أكتوبر الحالي.

وضم الاجتماع الذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلي الاتحاد، الشركة المتحدة للرياضة والأندية المشاركة بالبطولة.

وتشارك أندية الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، وتستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي، وتُجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

ويلتقى يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في نصف النهائي.فيما يلتقي على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز في نفس اليوم 20 أكتوبر الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت القاهرة في نصف النهائي.

ثم يلتقى يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت القاهرة.