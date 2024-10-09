شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي: قندوسي لاعب صادق ولا يعرف اللف والدوران وهذا موقفنا من ضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، إنه يدعم الجزائري أحمد القندوسي وتواصل معاه بعد أزمته مع الأهلي الأخيرة.

وأضاف الرمادي في تصريحات تليفزيونية: "القندوسي في المنتخب الجزائري حاليًا وانضمامه للمنتخب من خلال سيراميكا وهذا شىء جيد لنا".

وتابع: "بشأن موضوع القندوسي مع الأهلي، تواصلت مع اللاعب لأن هذا واجب علينا وندعمه، قندوسي إنسان أقل ما يقال عنه إنه أكثر من محترم".

وأكمل: "قندوسي لم أعهد عليه اللف والدوران، وعندما تحدث كان يتحدث بعفوية فهو إنسان محترم وبالتأكيد لم يكن يرتب لذلك".

واستطرد: "لسنا طرف في القضية وأكيد لا نعلم تفاصيلها بالكامل، وقندوسي طوال تواجده في سيراميكا لم يفتعل أي مشكلة".

واختتم : "لم نتحدث بعد عن فكرة شراء عقد قندوسي لأننا نحضر للسفر للسوبر المحلي، ولكن كرأي فني أكيد نتمنى التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب".