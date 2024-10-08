شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصرف مقدمات العقود للاعبين لتحفيزهم قبل انطلاق الموسم والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن جانب آخر يعود فريق غزل المحلة إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر الإسماعيلية الذي امتد لـ 3 أيام، استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي، في مباراة ودية في العاشر من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، اتفق على خوض 5 مباريات ودية، استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر الجاري.

والتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش خلال معسكر الإسماعيلية، على أن يلاقي البنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.