شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدعم 5 مراكز بأقوى الصفقات قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بيراميدز في إبرام عدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الإدارة والجهاز الفني في المنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك فيها، خاصة بعد تذوق طعم الانتصار وتحقيق أول لقب في تاريخ النادي بالتتويج بكأس مصر على حساب فريق زد.

وأبرم بيراميدز 4 صفقات سوبر، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى عودة لاعب من الإعارة ليتم تدعيم 5 مراكز مختلفة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الكروتى كرونسلاف يورتشيتش.

وتعاقد بيراميدز في الانتقالات الصيفية الحالية مع عبد الرحمن مجدى قادمًا من الإسماعيلى لتدعيم مركز الجناح الأيمن، كما تم التعاقد مع يوسف أوباما في صفقة انتقال حر بعد الرحيل عن الزمالك لتدعيم مركز صانع الألعاب، بالإضافة إلى استعارة النيجيرى صديق أوجولا من سيراميكا لتدعيم مركز الجناح الأيسر، وتعاقد بيراميدز مع طارق علاء من سموحة لتدعيم مركز الدفاع، كما عاد أحمد عاطف قطة من الإعارة إلى نادى زد، ليتم تدعيم مركز الوسط المدافع.

ويخوض حاليًا فريق بيراميدز معسكر إعداد مغلق فى تركيا، استعدادًا لكأس السوبر المصرى الذى سيقام فى الإمارات، وضمت القائمة 26 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - صامويل أومسا - محمد فوفانا - أحمد فوزي - عماد ميهوب.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

ويغيب عن معسكر بيراميدز في تركيا، الثلاثي الدولي محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم في معسكر منتخب مصر، بجانب البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وكذلك المغربي وليد الكرتي المتواجد في الإمارات حاليا للخضوع لفترة علاج وتأهيل من إصابة الركبة.