شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه حرس الحدود الجمعة استعدادا للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعىالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 10:11 م
يخوض الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بالإمارات خلال الشهر الجاري.
ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته. ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.
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